В соревнованиях "Морской десант-2019" примут участие команды из четырех стран мира
На полигоне "Хмелевка" стартовал международный армейский конкурс морских пехотинцев "Морской десант". В этом году в соревнованиях примут участие четыре команды — "Чёрные береты" из России, Ирана, Китая и Венесуэлы. Ядро российской сборной составляют морские пехотинцы Балтфлота, передает ГТРК "Калининград".
Порядок выхода участников на дистанцию определили во время торжественной церемонии открытия мероприятия. Наши ребята вытянули счастливый билет, они будут проходить полосу препятствий позже своих основных конкурентов из Поднебесной.
"Если твой соперник хорошо подготовлен - есть за кем тянуться. Мы должны сейчас проанализировать все результаты и определить, на чем следует сосредоточить усилия. Однако наша сборная в этом году подготовлена как никогда", — рассказал главный судья конкурса "Морской десант-2019".
К этому моменту участники уже начали преодолевать полосу препятствий. На дистанции в 10 километров расставлено около 30 барьеров: траншеи, рвы, минно-взрывные заграждения и воронки. В ходе состязаний "Чёрным беретам" предстоит продемонстрировать свои навыки в управлении оружием, военной техникой и автоматическими пушками.
Трассы родного полигона должны помочь нашим морпехами взять реванш у победившей в 2018 году команды из Китая. "Победа на своей площадке победа — вопрос принципиальный", — говорит капитан сборной морской пехоты РФ Николай Сатылганов.
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