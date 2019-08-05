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5 августа 201912:58

Гус Тил: мне нравятся амбиции "Спартака"

Global Look Press

Голландский полузащитник "АЗ" Гус Тил в ожидании перехода в московский "Спартак" признался, что остался впечатлен переговорами с представителями красно-белых. Голландец заявил, что его привлекают амбиции клуба и организация.

"Спартак" – клуб с большой фанатской базой и историей. Он соперничает с "Зенитом", "Динамо", "Краснодаром", ЦСКА и "Локомотивом", — приводят слова Тила "Спорт-экспресс" со ссылкой на De Telegraaf. – Здесь все очень хорошо организовано, и амбиции клуба меня привлекают. "Спартак" – топ-клуб в городе с 13 миллионами жителей. А по всей стране спартаковских болельщиков порядка 15 миллионов. Думаю, что это о многом говорит".

Напомним, что "Спартак" оценивает Тила в 15 миллионов евро. Сообщается, что полузащитник официально пополнит клуб в ближайшее время. За АЗ он сыграл 95 матчей, став автором 28 голов.

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