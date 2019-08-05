Массовое отравление в детском лагере: ведется доследственная проверка

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку после массовой госпитализации детей из подмосковного оздоровительного лагеря "Солнечный Олимп". Всего за помощью медиков обратились десять детей в возрасте от 9 до 15 лет и один воспитатель. Все жаловались на сильную боль в животе, тошноту и высокую температуру. У пострадавших была диагностирована кишечная инфекция. Сейчас в коломенской больнице остаются двое.

"В настоящий момент состояние детей удовлетворительное — если говорить человеческим языком, то хорошее. Вы же сами видите, какая сейчас погода, низкие температуры, влажность повышенная, возможно, кто-то не смог в полной мере выполнить охранительный режим", — сообщил начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 4 Министерства здравоохранения Московской области Олег Митин.

Как отмечают руководители смены, всего в группе 49 детей. Все, включая заболевших, питались в общей столовой. Свои продукты, особенно скоропортящиеся, были под запретом. К моменту госпитализации ребята пробыли в лагере почти неделю. Что спровоцировало вспышку кишечной инфекции, еще предстоит выяснить санитарным врачам.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.