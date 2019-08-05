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5 августа 201913:19

Мария Захарова о "феноменальном проколе западных СМИ"

Артем Геодакян/ТАСС

Реакция западных СМИ на субботние митинги в Москве – это их "феноменальный прокол", который не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Дипломат гневно отреагировала на публикацию государственным каналом ФРГ Deutsche Welle на русском языке призыва "Москва, выходи!". "Именно так — антижурналистски — они освещают происходящее у нас в стране", — сказала она.

Захарова напомнила, что российская дипломатия давно стала действовать по принципу взаимности и зеркальных подходов к работе журналистов — как наших на Западе, так и их у нас. "Поэтому, к сожалению, будем вынуждены донести до германской стороны наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены предпринять", — заверила она.

Дипломат обратила внимание, что после субботних митингов все пресс-секретари западных государств, как под копирку, одновременно начали писать о наших внутренних делах, используя откровенные осуждения и призывы. "Мы столкнулись с интереснейшим явлением – оказалось, что проблемы и реакции на них внутри нашего общества являются частью международной повестки", — выразила мнение Захарова.


Особым образом она подчеркнула активную деятельность американского посольства вокруг внутриполитических событий в нашей стране: "Еще до субботних митингов посольство США активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность, как в закрытом формате, так и в открытом. Раздел госдепартамента США и непосредственно посольство в Москве опубликовало маршрут "хождений", которые предстояли в субботу. Мало того, маршрут был расписан поминутно. И большая часть информации призывала людей подключиться к этому мероприятию".

Данное сообщение не было случайностью, уверена дипломат. Это подтверждает тот факт, что сразу же после митингов посольство США начало активно комментировать итоги мероприятия. Несколько сообщений на этот счет дала пресс-секретарь посольства. В частности, было констатировано нарушение и отход от демократических принципов и даже нарушение российской конституции.

"Тем самым представитель американского посольства лишь компрометирует тех людей, которые выходят на улицу, и говорят о том, что они думают о будущем России", — считает Захарова.

Официальный представитель МИД обещала все материалы донести до американского посольства в Москве. "Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российскую внутреннюю политику. Тем более, руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела. Здесь должен быть паритет. Но раз мы видим такое отношение к нам, стоит задуматься американской стороне, какое будет отношение у нас к ним", — заключила Захарова.

По данным МВД, в ходе незаконной субботней акции в центре Москвы, в которой приняли участие порядка полутора тысяч человек, задержано около шестисот. Также следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

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