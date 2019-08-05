Житель Чечни без страховки спас оказавшегося за окном многоэтажки ребенка

Житель Чечни при помощи полицейского спас оказавшегося за окном мальчика, причем действовал без страховки, на свой страх и риск. Очевидец снял на видео опасную операцию.

По неподтвержденным данным, эти кадры были сняты на минувшей неделе в Грозном. Каким образом мальчик оказался на торчащей из стены короткой балке, предназначенной для установки кондиционера, остается загадкой, как и то, сколько времени он провел, держась за подоконник.

Местные жители успели вызвать полицейских, но в итоге действовали самостоятельно. Мужчина крепкого телосложения выбрался на подоконник и, цепляясь за сплит-систему, одной рукой снял мальчика и быстро передал его стражу порядка.

Обошлось без пострадавших, но и имя героя осталось неизвестно — сейчас, как уточняет ИА "Чечня Сегодня", мужчину пытаются найти служители закона.