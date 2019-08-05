Банку "Открытие" придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка

В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года. В связи с утечкой персональных данных клиентов в банк направил письмо Роскомнадзор. Банку придется предоставить информацию о причинах распространения персональных данных клиентов.

При этом, как отмечает газета "КоммерсантЪ", в сеть попали фамилии, имена и отчества вкладчиков, их адреса, телефоны и паспортные данные. Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.

В интернете информация о клиентах Бинбанка продавалась по цене 5 рублей за строчку.

По некоторым данным, базу данных продали одному оптовому покупателю, а теперь торговлей персональными данными занимаются уже несколько мелких подпольных дилеров. Кроме того, с начала 2019 года со счетов сотни клиентов Бинбанка похитили от 3000 до 100 тысяч рублей. Не исключено, что утечка данных поспособствовала действиям банковских мошенников.

Банк "Открытие" опроверг информацию об утечке персональной информации о вкладчиках Бинбанка. В пресс-службе "Открытия" подчеркнули, что нет никаких доказательств, что база данных имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка.