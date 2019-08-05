"Оренбург" подписал контракт с израильским защитником Готлибом

Клуб российской премьер-лиги "Оренбург" объявил о заключении контракта с израильским защитником Эди Готлибом. Прежним клубом игрока был тель-авивский "Хапоэль". Срок подписанного договора и его финансовая сторона неизвестна.

Готлибу 26 лет. У него есть российские корни, а также гражданство Российской Федерации. Как сообщает официальный сайт оренбургского клуба, помимо своего прежнего клуба он также выступал за "Хапоэль" из Акко. Также он вызывался в молодежную сборную Израиля возрастной категории до 21 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Готлиба в 500 тысяч евро.