Лидеру "Чайфа" плевать на интернет-травлю, которую ему устроили в Сети

Владимир Шахрин подвергся "интернет-террору" после выступления на фестивале "Шашлык Live" в столичном парке Горького.

Лидер группы "Чайф" в интервью порталу 66.ru рассказал, что после этого концерта ему в соцсетях стали писать оскорбительные комментарии, обвиняя в том, что он не пошел 3 августа на несанкционированные акции в Москве.

Их было столько, что пресс-атташе "Чайфа" даже была вынуждена закрыть для комментариев официальные страницы группы в соцсетях.

"На самом деле, это интернет-террор", – сказал музыкант. "Эти люди — борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова — это разные мнения", — напомнил Шахрин и добавил, что это — сугубо "московская история", в которой он — екатеринбуржец – отношения не имеет.

Кроме того, лидер Чайфа признался, что организаторы несанкционированных митингов ему "несимпатичны", а на интернет-травлю "наплевать".

В центре Москвы 3 августа состоялся несанкционированный митинг, в котором, по данным МВД, приняли участие около полутора тысяч человек.

Во время не согласованной с властями акции за различные правонарушения были задержаны около 600 человек.