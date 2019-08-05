Марез пропускал Суперкубок Англии из-за боязни допинг-теста

Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Марез не принимал участия в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" по причине опасений, связанных со сдачей допинг-теста. "Горожане" засомневались в тех препаратах, он мог принимать на Кубке Африки в составе своей сборной.

"Рияд позвонил мне после победы на Кубке Африки и сказал, что хочет вернуться в течение десяти дней ради игры с "Ливерпулем", — признается главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на Independent. – Я был рад этому, но мы не знали, какие таблетки он принимал. И допинг-тест после Суперкубка становился бы для него рискованным. Поэтому он не играл".

Напомним, что в матче за первый трофей сезона в Англии "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 после того, как основное время не выявило победителя (1:1). Для "горожан" этот Суперкубок Англии стал шестым в истории.