Фестиваль LIVE FEST определился с лайнапом в прямом эфире ОК

Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей LIVE FEST окончательно определился с лайнапом. На одной сцене с Little Big, Хлеб, группировкой Ленинград и другими популярными исполнителями выступят три молодые команды. Начинающих музыкантов, который отправятся в Сочи с 16 по 18 августа, выбрали с помощью интерактивного конкурса OK Live Bands в социальной сети Одноклассники.

При подведении итогов конкурса Одноклассники впервые использовали возможности видеозвонков в прямой эфир — обновления приложения OK Live, которое позволяет создателям прямых трансляций получать поддержку от своих зрителей. В приложении есть удобная система донатов, которая работает на всех платформах: в веб-версии и приложениях ОК, а также в приложении OK Live.