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Лесные пожары 57 минут назад
Генпрокуратура: в регионах искажали статистику о лесных пожарах
В Иркутской области и в других российских регионах местные власти искажали информацию о масштабе лесных пожаров. По Красноярскому краю Генпрокуратура России проводит проверку по фактам искажений. По данным из Бурятии искажений информации не выявлено, отметил прокурор главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.
На лесные пожары не успевали адекватно реагировать из-за искажения данных, отметил Федосов. Вторая проблема – волокита, подчеркнул прокурор. Из-за нее власти Приморья не нарастили вовремя группировку сил для тушения природных пожаров. В Красноярском крае недоработали и правоохранительные органы, добавил Федосов. В 2018 году по поджогу леса было возбуждено лишь одно уголовное дело, отмечает РИА Новости.
Это свидетельствует о недостаточной работе правоохранителей, добавил Роман Федосов.
Дым от сибирских лесных пожаров дошел до Аляски и западного побережья Канады. МЧС России определило главную причину пожаров. Это неосторожное обращение с огнем. К такому выводу специалисты министерства пришли, проанализировав, что большая часть очагов находится вдоль дорог.
Сейчас площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составляет 2,4 миллиона гектаров. В огне оказалось чуть ли не пятая часть лесов страны. С призывом спасти Сибирь от огня выступил даже американский актер Леонардо Ди Каприо. Хэштег #SaveSibirianForesters стал одним из самых популярных в сети.
Нескольких чиновников из красноярского министерства лесного хозяйства подозревают в халатности. Возбуждено уголовное дело. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить пожары местами вредно, а кроме того, этот процесс экономически не имеет смысла.
Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на совещании по вопросам борьбы с пожарами заявил, что пожары в Сибири спровоцированы специально, чтобы получить контракты на вырубку леса.
К тушению сибирских пожаров по распоряжению президента Путина была подключена армия. Военнослужащим поставлена задача справиться с огнем за неделю. Счетная палата России оценила ущерб от пожаров в Сибири минимум в 2,4 миллиарда рублей.
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