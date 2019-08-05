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5 августа 201914:10

Утонувших в Крыму спортсменок опознали

Федерация кикбоксинга России сообщила имена погибших в Севастополе чемпионки и вице-чемпионки мира. Утонувшими оказались Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, которые являлись первыми номерами в сборной России по кикбоксингу.

"Девочек нашли. Это Гисмеева Элина и Фатима Жагупова. Они– мастера спорта международного класса, первые номера сборной команды России по кикбоксингу, — цитирует представителя ФКР РИА Новости. – Для нас это большая потеря".

Напомним, что обе спортсменки утонули на необорудованном пляже Севастополя во время шторма. В воду с пирса прыгнула сначала одна девушка, но начала тонуть. Ей на помощь поспешила подруга, но и она утонула.

По факту происшествия организована доследственная проверка.

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