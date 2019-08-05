ВНИИ труда: данные о скором исчезновении некоторых профессий преувеличены

До полного освобождения человека от сферы производства еще очень далеко: водители, продавцы или охранники до сих пор остаются востребованными. Конечно, технологические процессы становятся сложнее, они требует квалифицированных специалистов, однако говорить, что в ближайшие годы могут исчезнуть какие-либо профессии, это преувеличение. Так во Всероссийском НИИ труда прокомментировали прогноз, будто в скором времени без работы могут остаться миллионы россиян, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что без работы могут остаться до 15 миллионов россиян. Это связано с началом четвертой промышленной революции, которая автоматизирует многие виды деятельности. И, например, продавцы, шоферы и охранники станут просто не нужны.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков назвал прогноз Шеина "футуристикой". Также он добавил, что подобный сценарий развития событий приведет к апокалипсису.