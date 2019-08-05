В Кракове 20 кавказцев задержали перед сходкой с футбольными фанатами

В польском Кракове задержаны около 20 граждан России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, операция полиции прошла возле у торгового центра на проспекте Мира. У задержанных найдено оружие, другие опасные предметы и наркотики. В их квартирах идет обыск.

Среди задержанных – выходцы из Чечни и Армении. Они готовили встречу с футбольными фанатами — болельщиками местного клуба "Краковия". Конфликт между ними возник из-за нелегальной торговли сигаретами, которая процветает на площадях Кракова. По данным польского телеканала TVN24, кавказцы хотели взять под контроль этот криминальный бизнес.