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5 августа 201914:31

Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском

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Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень. Очевидцы сняли на видео мощные хлопки и поднимающийся в небо столб дыма.

 

По предварительным данным, пожар произошел на складе боеприпасов на одной из воинской части, расположенной между Ачинском и Назарово. Жителей села Каменка, рядом с которым располагается склад артиллерийских снарядов, эвакуируют, в еще три деревни направлены автобусы МЧС.

На кадрах слышно, как звенят стекла во время мощных взрывов. Местные жители утверждают, что их дома частично разрушены.

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