Что это? На скульптуре дома в Петербурге вместо головы появилась видеокамера

Вандализм или искусство? Ответить на этот вопрос сейчас пытаются в Санкт-Петербурге. У скульптуры на доме Кирилловых по Большой Пушкарской улице вместо головы Диониса появилась камера уличного наблюдения.

Как выяснилось, это инсталляция художника, который называет себя Лонсом Грасс.

Фото в соцсети он разместил сам. И объяснил, что таким образом пытается показать современное общество, которое готово жертвовать свободой ради безопасности.

Название работе он дал тоже знаковое: "Пугало".

Безголовой скульптура стала два года назад. Как удалось выяснить полиции, ее снял мужчина, которому якобы не понравилось выражение "лица" Диониса, передает "Россия 24".