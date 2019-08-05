Отравление вместо оздоровления: четверо детей все еще в больнице

В Подмосковье расследуют причины массового заболевания детей в лагере "Солнечный Олимп". В минувшие выходные в больницу с признаками отравления попали 11 человек, в том числе воспитатель. К моменту госпитализации дети пробыли в лагере около недели. Четверо до сих пор остаются в больнице.

"В воскресенье часов в пять вечера мне позвонил воспитатель-вожатый и проинформировал меня о том, что случилось отравление детей. По всем признакам это было классическое отравление", — рассказывает мама одной из пострадавших.

Двенадцатилетнюю дочь Марии Бойко и еще девять детей забрали на скорой помощи из подмосковного лагеря. Воспитанникам стало плохо утром перед завтраком.

"Ели в столовой. Все, кого опрашивали, ничего внешнего не ели. Не было никаких выездов, посещений", — рассказывает директор лагерной смены Екатерина Дворовенко.

Рвота, расстройство кишечника, у двоих — температура под 39. Плохо стало также одному из вожатых. Питание в "Олимпе" организовано по системе "шведский стол". На выбор — несколько горячих блюд, гарниров и салатов.

- Сегодня у нас на гарнир гречка, рис, макароны. На горячее — сардельки, курица и рыба запеченная с брокколи.

В тот вечер на ужин давали куриные котлеты и тушеные субпродукты. Все отравившиеся ели котлеты. Они то и вызвали главные подозрения.

- Я вот не ела. Я попробовала котлету, но она мне не понравилась.

- А я ела котлеты. Я — рисковый человек.

- А почему не понравилась?

- Мне она показалась какой-то немного даже странной.

"Олимп" — детский оздоровительный лагерь, по крайне мере, так заявлено на сайте организации. Он предоставляет питание и проживание, а уже на его базе работает несколько операторов — футбольный лагерь, проект для подростков. На сборы сюда приезжают танцевальные и спортивные команды. Больше всего пострадавших — из лагеря иностранных языков. Но родители детей, которые не отравились, забирать их не торопятся.

"Здесь должен был быть родительский день, его отменили, по понятным причинам. Поскольку мы близко — почему бы не заехать, не проведать. Какого-то серьезного волнения не было, мы прекрасно понимали, что ситуация под контролем", — говорит Александр Федоровцев — отец ребенка, отдыхающего в лагере.

Известно, что случаи отравления в "Олимпе" уже были. Здесь, кстати, есть свой медпункт, в котором могут оказать первичную помощь. Но из-за высокой температуры у детей руководство лагеря решило обратиться в больницу.

"Домысел только один — что это дыхательная инфекция какая-то. Если бы отравились, то отравились бы из нескольких групп — два, три, пять человек. А тут одна группа!" — говорит директор лагеря "Олимп" Александр Афанасьев.

Роспотребнадзор и Следственный комитет проводят проверку. "К настоящему времени всем госпитализированным проведено комплексное обследование на предмет вирусной инфекции", — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Четверо детей пока остаются в больнице, еще шестерых домой забрали родители. В лагерь они смогут вернуться только после того, как будут известны результаты всех анализов и не будет опасений за их здоровье.