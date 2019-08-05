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5 августа 201915:33

Взрыв арсенала под Ачинском: идет эвакуация 20-километровой зоны

Взрыв арсенала под Ачинском: идет эвакуация 20-километровой зоны

На складах в Ачинске Красноярского края горят две площадки для утилизации боеприпасов, на которых находятся 40 тысяч снарядов, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По последним сведениям от осколочных ранений пострадали 7 человек, из них один – ребенок. Двое госпитализированы.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что 5 августа около 13 часов по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Личный состав склада эвакуирован, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦВО. Штатные дежурные расчеты принимают меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения.

К месту ЧП готовится вылететь глава Красноярского края Александр Усс, передает РИА Новости. Туда уже выехали два пожарных поезда.

По предварительным данным, пожар начался после взрыва снаряда. Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы.

Идет оповещение людей, началась эвакуация жителей населенных пунктов в радиусе 20-ти километров. Для них направлены автобусы и готовят пункты временного размещения. Участок автотрассы Ачинск — Назарово в районе воинской части — перекрыт, передает "Россия 24".

Мощные взрывы под Ачинском сняли на видео.

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