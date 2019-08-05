"Людей выносят на руках": мощный взрыв на складе боеприпасов под Ачинском сняли на видео

Четыре человека получили осколочные ранения и ожоги в результате серии взрывов на загоревшемся складе боеприпасов в Красноярском крае. Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на военной базе.

ЧП произошло около часа дня 5 августа на складе списанных боеприпасов между Ачинском и Назарово, близ деревни Каменки. По официальным данным, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

В настоящее время спасатели эвакуируют жителей всех населенных пунктов в радиусе 20 километров, на место направлены два пожарных поезда и бронетехника. Пока что попытки спасателей локализовать пожар успехом не увенчались.

По предварительным данным, весь персонал воинской части эвакуировали, травмы получили четыре человека. На горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.

"Людей выносят на руках", — рассказала корреспондент телеканала "Оса", работающая на месте происшествия.