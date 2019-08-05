"МанЮнайтед" подписал Магуайра за рекордную сумму в истории футбола

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с защитником "Лестер Сити" и сборной Англии по футболу Харри Магуайром. Стороны подписали контракт на шесть лет с опцией продления еще на один год. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Впрочем, ранее уже становилось известно, что 26-летний англичанин обойдется "красным дьяволам" в 80 миллионов фунтов. Эта сумма стала рекордной в истории футбола для игрока его позиции. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого "Ливерпуль" в 2018 году купил у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов.

Напомним, что Магуайр играл за "Лестер" с 2017 года, проведя за "лис" 69 матчей и забив пять голов. Именно в составе "Сити" он и стал вызываться в сборную Англии, за которую он уже провел 20 матчей, отличился одним голом, приняв участие и в чемпионате мира в России.