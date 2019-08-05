Десантник, отмечавший день ВДВ, убил в драке школьника

В подмосковном Наро-Фоминске в субботу, 3 августа, во время драки произошло убийство школьника. Подросток пострадал от действий нетрезвого десантника, отмечавшего день ВДВ.

Трагический инцидент случился в одном из местных заведений, сообщает "Московский комсомолец". 16-летний школьник находился в кафе вместе со старшим братом. Около 22:30 туда зашел нетрезвый мужчина в тельняшке и стал требовать, чтобы ему налили пива. Оценивая неадекватное состояние дебошира, в просьбе ему было отказано. После этого мужчина стал громить все вокруг. Директор заведения рассказал, что десантник разбил стеклянную дверь и окно, ударил посетительницу кафе, набросился с кулаками на мужчину.

Один из ударов пришелся в голову школьника, который после случившегося потерял сознание. Подростка начали поливать холодной водой, чтобы тот пришел в себя. Отмечается, что скорую помощь при этом почему-то никто не вызвал. Когда школьник более-менее пришел в чувство, старший брат отвел того домой, уложил спать. Мама ребенка хотела вызвать врачей, но решила, судя по состоянию сына, что мальчик мог быть нетрезвым и того, в случае чего, поставили бы на учет, потому она передумала вызывать медиков. Утром старший брат стал будить школьника, но тот оказался мертв.

Подруга семьи рассказала журналистам, что в настоящее время они ожидают результатов вскрытия, которое поможет объяснить причину смерти мальчика.

Виновника трагического инцидента в тот же вечер забрали в отделение полиции. По словам директора заведения, десантника там долго не задержали, поскольку тот уже на следующий день явился в кафе снова.

Следователи подмосковного СКР в настоящее время проводят проверку по факту случившегося.