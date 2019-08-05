Теперь граждане Южной Осетии могут находиться в России бессрочно

Россия полностью сняла ограничения по времени пребывания граждан Южной Осетии на своей территории.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба министерства внутренних дел РФ.

Подчеркивается, что данное правило содержится в вступившем с 29 июля 2019 года в силу федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года".

В МВД отметили, что граждане Южной Осетии обязаны, как и все, соблюдать порядок пребывания иностранцев на территории Российской Федерации — должны вставать на учет по месту пребывания по истечении 7 рабочих дней со дня приезда.

Ранее в России пребывание граждан Южной Осетии было ограничено тремя месяцами.