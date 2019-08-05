Пожар на крыше "Сапсана": поездка с ветерком стала последней для зацепера

Установлена личность зацепера, который погиб на крыше "Сапсана". Это молодой человек из Подмосковья 2001 года рождения. Накануне он решил прокатиться на крыше скоростного поезда, который следовал из Петербурга в Москву. Опасное путешествие закончилось трагедией: молодого человека ударило током, а крыша поезда загорелась. Это уже далеко не первый подобный случай. Ради чего зацеперы продолжают рисковать жизнью?

Скоростной поезд Санкт-Петербург-Москва опоздал в столицу почти на час из-за экстренной остановки в Тверской области — на крыше состава оказался человек. По предварительной версии, нежданный пассажир забрался на поезд в Твери во время остановки. Но опасная поездка продлилась недолго. Меньше чем через полчаса крыша вагона внезапно загорелась.

"На крыше скоростного электропоезда обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехала следственная группа", — сообщила Елена Марковская, старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ.

Теперь Следственный комитет выяснят причину случившегося и личность погибшего. Это не первый несчастный случай с участием так называемых зацеперов. Молодые люди рискуют жизнью ради острых ощущений и ярких селфи. Забираются на поезда и электрички, чтобы прокатиться на крыше. Поездки с ветерком нередко заканчивается смертью. За последние три года в России погибло не менее 5 "охотников на поезда", а пострадало больше 20. Хотя это чревато не только гибелью, но и уголовной ответственностью: штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на 2 года.

Учитывая что "Сапсан" идет с большой скоростью, могло быть два варианта. Первый — он держался за токоведущую часть, и от большой скорости его сдвинуло с какой-то точки заземления и через него произошло короткое замыкание. Второй вариант — на стыках состав подбрасывает, поехали ноги, и произошло заземление через тело", — объясняет заместитель председателя Межрегионального профсоюза железнодорожников Дмитрий Русинович-Русак.

На крыше "Сапсана" находится токоприемник — напряжение 4000 вольт. Одно неосторожное движение и удара не избежать. Это помимо того, что скорость движения этого поезда 250 километров в час. Шансов выжить у погибшего накануне зацепера там практически не было.