5 августа 201916:02
В Подмосковье спасен грибник, пропавший 8 дней назад
Из лесополосы в Подмосковье спасатели на носилках вынесли 54-летнего грибника. Мужчина пропал восемь дней назад. Потерявшийся страдает потерей памяти. Его искали полицейские, волонтеры "Лиза Алерт", спасатели 32-го отряда и работники пожарной части 292 Шатурского территориального управления Мособлпожспаса.
Заплутавшего в лесу мужчину нашел другой грибник, отправившийся в лес за его дарами, сообщает ТАСС. 54-летний заблудившийся мужчина был физически истощен и обезвожен. Спасатели оказали найденному первую помощь.
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