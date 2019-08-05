"Краснодар" и "Спартак" узнали возможных соперников в Европе

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертых отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих возможных соперников узнали "Краснодар" и "Спартак".

"Краснодар" в случае успешного исхода противостояния с "Порту" вышел на победителя пары "Истанбул Башакшехир" – "Олимпиакос" (Греция). Матчи пройдут 20-21 и 27-28 августа. Победитель получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

В Лиге Европы "Спартак" может встретиться с победителем пары "Брондбю" (Дания) – "Брага" (Португалия). Встречи запланированы на 22 и 29 августа. Но для этого "Спартаку" нужно в третьем отборочном раунде преодолеть отборочный этап, где соперником красно-белых будет швейцарский "Тун". Команды сыграют в Швейцарии 8 августа, а 15 августа в Москве пройдет ответная встреча.