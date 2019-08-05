Сирия возобновила бомбежки Идлиба

В провинции Идлиб 5 августа самолеты ВВС Сирии возобновили нанесение ударов по боевикам.

Эти сообщения западных СМИ со ссылкой на источники, близкие к сирийскими оппозиционерам, появились после того, как в Дамаске заявили: боевики продолжают боевые операции против правительственных сил Сирии.



В первых числах августа сирийские власти объявили о прекращении огня в провинции Идлиб — оно вступило в силу 2 августа, напоминает "Интерфакс".

Ситуация в Идлибе обострилась в июле. Наблюдатели, близкие к сирийской оппозиции, сообщали об ударах сирийской армии, в которых, по их утверждениям, гибли мирные жители.

Решением генсека ООН Антониу Гутерриша планируется учредить комиссию ООН по расследованию серии атак, в частности, в Идлибе.