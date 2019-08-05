Бывший спартаковец Зе Луиш сможет сыграть с "Краснодаром"

Португальский "Порту" отправился в Краснодар, где 7 августа проведет первый из матчей третьего квалификационного раунда с бронзовым призером чемпионата России. В составе "Порту" отправился новичок "драконов" нападающий Зе Луиш.

Зе Луиш отыграл в составе "Спартака" четыре сезона и не раз забивал краснодарцам. В июле футболист из Кабо-Верде покинул ряды красно-белых и подписал контракт с вице-чемпионом Португалии "Порту".

Помимо Зе Луиша на матч с "Краснодаром" отправился еще один футболист, хорошо знакомый с российским футболом. Это испанский защитник Иван Маркано, ранее выступавший за "Рубин".