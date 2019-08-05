Пляжи в Сочи вновь проверят на безопасность

Пляжи в Сочи проверят на безопасность. Новые рейды по черноморскому побережью проведут инспекторы ГИМС, сообщает ГТРК "Вести Сочи".

Как рассказали на прошедшем в мэрии города заседании комиссии по безопасности пляжей, провести очередную серьезную проверку заставляют сообщения о чрезвычайных ситуациях. Например, трагическая история на имеретинском пляже. Там катание на гидроцикле закончилось гибелью двух молодых людей. Произошло это из-за натянутого между двумя катерами троса. Отныне правила эксплуатации маломерных судов ужесточились. Вырос и штраф за их нарушение: был 500 рублей, стал двадцать пять тысяч.

Присутствующие на совещании арендаторы пляжей рассказали о своих проблемах. По их мнению, они следят за безопасность находящихся на их территории туристов. А за технические зоны должны нести ответственность водопользователи.

Помочь наладить контроль за ситуацией на пляжах поможет повсеместная установка систем видеонаблюдения. Кроме того, инспекторы ГИМС планируют регулярно встречаться с директорами пляжей.