Момент взрыва машины террористов в Каире попал на видео

Взорвавшаяся в Каире машина перевозила взрывчатку, которую боевики движения "Хасам" планировали использовать в другом месте. Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва.

ЧП произошло после столкновения нашпигованной взрывчаткой машины с другим автомобилем на встречной полосе у Института рака в Каире. По последним данным, жертвами взрыва стали 20 человек, еще 47 получили тяжелые травмы.

Медперсонал и пациенты были эвакуированы, пострадало и само здание медучреждения.

В заявлении египетского МВД отмечается причастность движения "Хасам" к террористической группировке "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). По предварительной версии, машину планировалось использовать для масштабного теракта, но в другом месте.