Смерть на крыше "Сапсана": риск лишиться жизни не останавливает зацеперов

Трагедией завершилась увеселительная поездка экстремала на крыше скоростного поезда "Сапсан", который следовал из Петербурга в Москву. Зацепер во время движения случайно задел токоприемник, загорелась изоляция одного из вагонов. От удара током молодой человек погиб на месте, пассажиров поезда пришлось экстренно эвакуировать.

- Родители, пожалуйста, возьмите детей за руки!

На глазах испуганных пассажиров проводники тушат горящую крышу одного из вагонов "Сапсана". В огне погиб зацепер — он пытался добраться до Москвы. Молодой человек — его личность устанавливается — задел пантограф скоростного поезда, едва состав отъехал от Твери. Дым от пожара почувствовали в вагоне, сообщили машинисту, поезд остановили. Парень получил мощный электрический разряд.

А вот еще один зацепер едет на крыше "Сапсана": ему повезло — проводники вовремя заметили нарушителя. Пришлось прыгать под колеса остановившегося поезда.

- Все езжайте, езжайте! Езжайте!

Они цепляются за уходящие электрички в погоне за эффектным видео — для кого-то последним в жизни. Двое подростков карабкаются на крышу набирающего ход скоростного поезда. Один из них срывается прямо под колеса. Ему было всего 13.

Вот еще одна застрявшая электричка — зацепер погиб от удара током. На другом видео один из дорожных хулиганов пролез к кабине машиниста и умоляет остановить состав. Мороз заставил его просить о помощи.

- Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Я никуда не убегу, мне холодно. Я не убегу! Мне холодно!

Молодой человек отогрелся в кабине машинистов. Поезд пришел с серьезным опозданием. Такие "путешествия" закон квалифицирует как угрозу безопасности при эксплуатации транспортных средств — до двух лет заключения. Но зацеперов не останавливает даже угроза жизни — они продолжают свои игры в "дорожную рулетку".