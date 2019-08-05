Суд оставил под арестом фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным продление сроков ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, а также директору компании по инвестициям Ивану Зюзину. Они обвиняются в хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Под арестом обвиняемые пробудут до 13 октября 2019 года.

Зюзин и Абгарян являются фигурантами так называемого "дела Baring Vostok". Обвиняемыми по нему также проходят американский бизнесмен Майкл Калви, гражданин Франции Филипп Дельпаль, Максим Владимиров и Алексей Кордичев. Басманный суд в феврале заключил всех под стражу.

Как сообщает "Интерфакс", апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых оставлены без удовлетворения, а сроки содержания под стражей — без изменений.

Согласно материалам дела, в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов. Он заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 миллиарда рублей, который был заключен между банком и ПКБ в 2015 году.

В настоящее время по делу проводится оценочная экспертиза, которая поможет установить стоимость пакета акций в период их передачи ПКБ "Восточному" и подписания отступного соглашения.