"Динамо" близко к покупке немецкого полузащитника

Вслед за Андре Шюррле в российский чемпионат может перебраться еще один футболист дортмундской "Боруссии". Московское "Динамо" близко к приобретению полузащитника Максимиллиана Филиппа.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Динамо" готово заплатить за 25-летнего футболиста 20 миллионов евро. "Боруссия" купила Филиппа у "Фрайбурга" два года назад за ту же сумму. Контракт Максимиллиана рассчитан до 2022 года. Кроме "Динамо" на полузащитника претендует "Айнтрахт" из Франкфурта.

В прошлом сезоне Филипп сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 2 мяча и сделал 3 результативных передачи. В нынешнем сезоне главный тренер "черно-золотых" Люсьен Фавр не видит Максимиллиона игроком стартового состава.