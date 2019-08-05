Юный российские хоккеисты обыграли американских сверстников на турнире Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России по хоккею, в которую входят игроки, которым не исполнилось 18 лет, нанесла поражение сверстникам из США с результатом 6:2. Встреча прошла в формате Кубка Глинки/Гретцки в Словакии.

Проиграв первый период с результатом 0:2, наши хоккеисты во второй 20-минутке ответили четырьмя голами. Дважды отличился Александр Пашин, по одной шайбе забросили Павел Тютнев и Богдан Тринеев. В конце третьего периода Никита Буруянов и Даниил Гущин установили окончательный счет.

Сборная России выступает в группе В. Во вторник наши юные хоккеисты сыграют со шведами, а в среду со словаками. В группе А борьбу ведут юниорские сборные Канады, Чехии, Финляндии и Швейцарии. Соревнования проходят в Чехии и Словакии. Финал турнира запланирован на 10 августа.