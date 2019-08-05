Пожар на артиллерийском складе будут тушить с помощью военных роботов

Военные перебросят в Ачинский район Красноярского края специальных роботов "Уран-14" для тушения пожара на складе боеприпасов.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в министерстве обороны России.

Отмечается, что для наблюдения за очагом пожара направлены беспилотные летательные аппараты, которые в режиме реального времени будут передавать данные в штаб борьбы с пожаром.

Возгорание на артиллерийском складе произошло примерно в 17 часов по местному времени (13 часов по московскому) на территории военной части, расположенной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района. Пожар вызвал детонацию снарядов и мощные взрывы.

По предварительным данным, пострадали семь человек. Идет эвакуация жителей близлежащих поселков.

На место происшествия направлены два пожарных поезда.