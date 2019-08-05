В Сирии боевики обстреляли российскую авиабазу

В Сирии боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону российской авиабазы Хмеймим, передает телеканал "Россия 24".

В результате атаки пострадали четверо мирных жителей в одном из расположенных поблизости населенных пунктов. Никаких разрушений или пострадавших на территории авиабазы нет, работа идет в штатном режиме, сообщает Минобороны России.

Сегодня же самолеты ВВС Сирии возобновили нанесение ударов по боевикам в провинции Идлиб. Ранее боевики из идлибской зоны деэскалации, несмотря на перемирие, обстреляли сирийское селение Кардаха.