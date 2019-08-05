Министерство юстиции заинтересовалось образованием
"Минюст требует от Минпроса отменить приказ о Федеральном перечне учебников. Как принятый со всеми возможными нарушениями. Это не пожелание, как у ФАС или Генпрокуратуры, это распоряжение. Если в течение месяца приказ не будет отменен, Минюст направит документы на его отмену мимо Минпроса. Не знаю, что придумает школьное ведомство", — написал сегодня в facebook литературовед, писатель Александр Архангельский. В качестве доказательства Архангельский приложил фотокопию документа Представление об отмене нормативного правового акта.
Надо отметить, что Министерство юстиции стало третьей "инстанцией", которую не смог преодолеть Федеральный перечень учебников (ФПУ), утвержденный министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018-го года. Оказалось, что отныне Минпрос будет посылать учебники на дополнительную экспертизу Предполагалось, что экспертизу школьных учебников будет осуществлять "подведомственная Министерству просвещения организация на основании государственного задания".
Особый акцент министр сделала на вводимые новшества: издателей обязуют размещать на обороте титульного листа учебника фамилию, имя, отчество экспертов, проводивших экспертизу учебника. А также реквизиты приказа министерства о его включении в федеральный перечень. При этом важность нововведения никто не объяснил.
Идея дополнительной экспертизы вызвала недоумение у РАН (Российской академии наук), поскольку ученые уже провели анализ новых учебных пособий и дали им свою оценку. Тем не менее, экспертиза была проведена. После чего порядка 20% учебников из списка исчезли совсем, либо были отправлены на доработку.
В феврале 2019 года активными экспертными поисками недочетов в учебниках заинтересовалась генпрокуратура, отметив, что в системе выявлены "коррупциогенные факторы", она заявила о "неполноте административных процедур".
Спустя два месяца, в апреле Минпросвещения после жалобы на решения чиновников корпорации "Российский учебник" заметила ФАС, сочтя, что министерство во-первых, необоснованно отправляет учебники на экспертизу, а, во-вторых, препятствует работе издательств (доля учебников "Просвещения" в перечне выросла с 35% до 53%, а "Российского учебника" — снизилась с 46% до 26%).
ФАС выдала Минпросвещения предписание устранить нарушение закона "О защите конкуренции" и вернуть в ФПУ исключенные из него ранее издания. Однако министерство постоянно откладывало решение о возврата учебников. Одновременно им был разработан и подан на регистрацию в Министерстве юстиции приказ об утверждении нового порядка формирования ФПУ.
Согласно новому порядку, отныне сроки подачи документов о включении учебника в федеральный перечень будут установлены с 20 февраля по 20 апреля. В итоге в перечень попадут только учебники, получившие высокую оценку по 43 критериям.
Научно-методический совет Министерства просвещения единогласно настоял на своем праве направить 354 учебника на дополнительную экспертизу.
Однако Минюст решил иначе и отказал в регистрации ФПУ, направив в Минпросвещения запрос о представлении списка учебников для проведения правовой экспертизы.
Интрига с учебниками никак затронет школы в этом году, поскольку даже утвержденные их не успеют напечатать к началу учебного года.
Могут ли школы, классы, родители выбрать сами, по каким учебникам им учиться? Имеют ли они право на выбор? Безусловно, да. Но только в личном порядке, либо в частных школах, не прошедших аккредитацию.
Поскольку бесплатное образование в России возможно только по учебникам из утвержденного Федерального перечня.
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