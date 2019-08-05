Комментируя массовые расстрелы, американский политик не смог сдержать смех

Соперник Дональда Трампа по президентской гонке — демократ Бето О'Рурк — отреагировал на новости о массовых убийствах в Техасе и Огайо крайне странно: он не смог сдержать смех, передает телеканал "Россия 24".

"В Эль Пасо прямо сейчас много боли, много страданий. Я невероятно скорблю. Очень тяжело думать об этом. Но я скажу вам: в Эль Пасо живут очень сильные люди", — заявил Бето О'Рурк, кандидат в президенты США от Демократической партии.

Пока политик произносил эту речь, он смеялся несколько раз, чем вызвал волну гнева в соцсетях — его обвинили в цинизме и бессердечии. Сторонник демократов объяснил свой смех нервозностью. Сам конгрессмен родом из Эль-Пасо, где и произошел один из массовых расстрелов.

С другой стороны люди отметили, что такое поведение для политика, а особенно для кандидата в президенты, недопустимо. Некоторые блогеры призвали снять О'Рурка с выборов, поскольку он, по их мнению, социопат.

Ранее президент США объявил в стране трехдневный траур в память о погибших в Техасе и Огайо. По словам Дональда Трампа, в обоих случаях стрельба связана с психическими заболеваниями нападавших.