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Выборы в Мосгордуму 8 минут назад
Беспорядки в Москве: пока Синица принимал позы в клетке, рестораторы подсчитывали ущерб
По делу несанкционированных акциях в центре Москвы 3 августа 20 человек получили наказание в виде административного ареста сроком от трех суток, еще 30-ти придется выплатить штрафы. Как минимум — в три тысячи рублей, рассказали в Мосгорсуде. Продолжается и рассмотрение дел тех, кто был задержан 27 июля. Большинство материалов связаны со статьей о нарушении правил проведения митинга, а вот подстрекателям, организаторам и активным участникам беспорядков грозит уже уголовная ответственность.
Улыбающийся Владислав Синица и в суде ждал одобрения толпы, но в этот раз — никаких криков поддержки. Даже среди своих он теперь — изгой.
30-летний блогер из Подмосковья призывал в сети Интернет мстить сотрудникам полиции и Росгвардии. Тем, кто охранял порядок на несанкционированных акциях. Синица предлагал убивать их детей. Делал это под псевдонимом Макс Стеклов.
В клетке он вел себя, как на фотосессии: картинно выбирал позы, театрально разводил руки. Затем короткое дефиле — и новый образ. Похоже, даже его адвокату было неловко.
Синица, как и большинство задержанных активистов, — иногородний. Житель Люберец выбирать депутатов в столичную Думу не может. Получивший образование только в 28 лет активист на несанкционированные мероприятия ходил регулярно.
В частности, на акции, посвященной вроде бы выборам в Мосгордуму, Синица вспоминал Украину.
По некоторым данным, этот человек может быть причастен к проекту "Сканер" — этакий аналог украинского "Миротворца", созданного радикалами.
В интерпретации российских оппозиционеров там должны быть лица и фамилии полицейских, охранявших общественный порядок во время несанкционированных акций.
Так активисты мстят за сорванные провокации. Следователи по крупицам собирают данные о кураторах. Один из самых скандальных — Сергей Фомин, который перекрывал улицы и прикрывался ребенком, чтобы проскочить оцепление.
5 августа ему заочно предъявили обвинение. Фомин — в бегах. Других организаторов тоже ловят. Тех, кто приходил на акции с оружием, арестовали.
Как сообщили в Следственном комитете, среди задержанных уже числятся 9 человек, и все они арестованы по решению суда.
Действиям всех соучастников, начиная от организаторов беспорядков и заканчивая непосредственными участниками противоправных действий, будет дана оценка в соответствии с нормами действующего законодательства, обещают в СКР.
Сегодня же были арестованы еще несколько человек по делу о нападении на полицейских и массовых беспорядках 27 июля. Менеджер Сергей Абаничев, безработный Даниил Кононов, который все время улыбался в суде, но услышав решение об аресте, поник. Как теперь быть, не знают и родители.
Арестованным грозит до 15 лет лишения свободы. Это — по статье "Массовые беспорядки".
Организаторы — те самые незарегистрированные из-за многочисленных нарушений кандидатами в депутаты Мосгордумы — отделались административными арестами. И снова призывают нарушать закон.
Сегодня стал известен и ущерб столичных магазинов от провокаций оппозиции. Только за 27 июля — 60 миллионов рублей.
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