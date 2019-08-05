Уэйн Руни может вернуться в Англию

Английский нападающий Уэйн Руни готов вернуться из США на родину, чтобы продолжить карьеру в "Дерби Каунти". В настоящее время 33-летний футболист выступает за клуб МЛС "Д.С.Юнайтед".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Уэйн Руни изъявил желание вернуться в Англию. Футболист ведет переговоры с клубом Чемпионшипа "Дерби Каунти". Существует вероятность, что Уэйн станет играющим тренером "баранов". В нынешнем сезоне Руни сыграл 23 встречи за "Д.С.Юнайтед". На счету англичанина 13 голов и 7 передач.

Большая часть карьеры Руни прошла в "Манчестер Юнайтед, в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и шесть раз становился чемпионом Англии. До и после "МЮ" Уэйн выступал за свой родной клуб "Эвертон". Нападающий сыграл 120 встречи в составе сборной Англии, в которых забил 53 мяча.