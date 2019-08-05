РЖД перевезет рекордное количество угля на Дальний Восток
ОАО "РЖД" активно наращивает объемы грузоперевозок на Дальнем Востоке.
"В РЖД сейчас переломили ситуацию с углем. Благодаря принятым руководством компании тарифным решениям, а также тесному диалогу с угледобывающими компаниями, мы обеспечиваем рост по всем направлениям. В июле добились рекордных по объему показателей отправок угля в направлении Дальнего Востока, несмотря на ремонты и дефицит пропускных способностей", — проинформировал общественность заместитель генерального директора, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Алексей Шило.
За 7 месяцев 2019 года погрузка в адрес Дальневосточной железной дороги составила 86,2 миллиона тонн различных грузов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом рост погрузки каменного угля с начала года в этом направлении составил 4,8% (60,4 миллиона тонн), в июле – до 9,7% (8,7 миллиона тонн). В том числе из Кузбасса в июле отправлено на восток 4,5 миллионов тонн угля, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, доля каменного угля в структуре погрузки в адрес ДВЖД превысила 70%.
Набранные в июле темпы прироста погрузки обеспечиваются в условиях проведения масштабных ремонтно-путевых работ на инфраструктуре железных дорог Восточного полигона.
В рамках Долгосрочной программы развития ОАО "РЖД" на 2019 год предусматривалось увеличение экспортных отправок угля в восточном направлении на 1,2%.
При этом целью данных работ является увеличение провозных и пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры, что, в первую очередь, соответствует интересам самих угольных компаний.
Для переключения части перевозок с перегруженного восточного направления в сторону портов юга России, где в настоящее время имеются резервы пропускной способности, с 16 июля 2019 года ОАО "РЖД" ввело скидку на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, что позволило нивелировать "экспортную надбавку" к тарифу.
Также снижению транспортных затрат угольных компаний должно способствовать уменьшение ставок аренды подвижного состава. По данным ОАО "РЖД", на ключевых экспортных направлениях отмечается снижение стоимости предоставления вагонов под перевозки каменного угля до 20%.
Кроме того, с начала июля на западных рынках наметился рост цен на энергетический уголь: в конце июля котировки FOB Балтийское море выросли на 11 долларов за тонну или более чем на 24%.
"Конъюнктура рынка улучшается. Мы надеемся, что позитивные тенденции сохранятся и в августе", — отметил Алексей Шило.
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