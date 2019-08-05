Голландец Гус Тил подписал контракт со "Спартаком"

Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с голландским полузащитником Гусом Тилом. Ранее 21-летний футболист выступал за "Алкмар" из одноименного города.

В понедельник Гус Тил прошел медобследование в Москве, после чего подписал контракт сроком на четыре года. Ориентировочная стоимость игрока 17 -18 миллионов евро.22-кратные чемпионы России проявили интерес к Тилу в мае, о чем первым сообщил Вести.Ru. После некоторой паузы москвичи вернулись к кандидатуре Тила, который в итоге перешел в столичный коллектив. Тил — четвертый голландский легионер в истории "Спартака". Ранее красно-белые футболки с ромбиком на груди надевали нападающие Квинси Овусу-Абейе и Квинси Промес, а так же полузащитник Деми Де Зеув.

Гус Тил в 21 год стал капитаном "Алкмара", воспитанником которого он является.. В прошлом сезоне Гус сыграл за свой клуб 39 встреч, в которых забил 13 мячей. В ноябре 2018 года молодой футболист дебютировал в сборной Голландии.