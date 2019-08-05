Пассажиров британского самолета экстренно эвакуировали в Испании из-за дыма на борту

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту испанской Валенсии из-за задымления в салоне.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала британская газета The Mirror, подчеркнув, что пассажиров эвакуировали с помощью надувного аварийного трапа.

По данным издания, борт выполнял полет из лондонского аэропорта Хитроу​​.