В Киргизии погиб российский турист, им оказался генерал МВД

В Киргизии на пике Ленина погиб российский турист. Им оказался заместитель главы договорно-правового департамента МИД России генерал-майор внутренней службы Иван Иванов.

Погибший приехал в Киргизию в июле с целью покорить расположенный в Ошской области пик Ленина. Его высота составляет 7134 метра. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Иванов перестал выходить на связь после 27 июля, в связи с этим в Киргизии была создана и отправлена на поиски пропавшего специальная группа спасателей. В ее числе — профессиональные альпинисты одной из частных компаний. Также в поисках россиянина был задействован вертолет. В конце июля поисковая группа нашла сумку и визитку погибшего, что помогло сократить район поисков.

Как отметил источник в правоохранительных органах, генерал Иванов был любителем горного спорта. Трагедия произошла в тот момент, когда мужчина спускался с горы-семитысячника. В настоящий момент операция по спуску тела офицера с горы завершена.