5 августа 201921:15
Кристиан Нобоа сменил "Зенит" на "Сочи"
Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа перешел из "Зенита" в "Сочи". Дебютант премьер-лиги подписал двухлетний контракт с 34-летним футболистом.
Нобоа перестал попадать в основной состав "Зенита" и решил сменить клуб. "Сочи" в свою очередь нуждается в опытных футболистах. Переговоры завершились успешно, и эквадорец стал игроком "Сочи".
Кристиан Нобоа выступает в России 12 лет и прекрасно говорит по-русски. Кристиан дважды выигрывал чемпионат России в составе "Рубина" и один раз в качестве игрока "Зенита". Таже южноамериканец играл за московское "Динамо" и "Ростов".
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