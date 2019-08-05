Украинцы в испанском отеле пожаловались на российский флаг, за что их проучили

Российский флаг, который висел в одном испанском ресторане на побережье Коста-Дорада, стал для украинских туристов причиной поскандалить.

О случившемся написал на своей странице в Facebook пользователь David Plaster. По его словам, украинские туристы, увидев российский флаг в ресторане испанской гостиницы, обратились к администраторам с требованием снять его, чтобы "не чувствовать себя ужасно во время ужина". В свою очередь администрация отказала в этой просьбе, уточнив, что данная позиция — это позиция всей Испании.

Затем сотрудники отеля попросили туристов из России объяснить украинцам правила заведения, что шокировало последних. Но на этом воспитательные меры не закончились. Пользователь в своем посте отметил, что для более яркой демонстрации пренебрежения к гражданам Украины на развлекательном вечере возле бассейна отеля аниматоры исполняли русские песни военных лет. Украинские туристы возмутились этому и потребовали от туроператора переселить их в другой отель, но в ответ получили лишь штраф за снятие брони.