Московский "Спартак" совершил самую крупную покупку в своей истории. Красно-белые приобрели 21=летнего капитана голландского "Алкмара" Гуса Тила 18 миллионов евро. Однако трансферная кампания 22-кратных чемпионов страны еще не закончена.

Не исключено, что вслед за Тилом тем же маршрутом проследует другой полузащитник "Алкмара" 21-летний Тён Копмайнерс. Еще в начале мая Вести.Ru сообщали об интересе "Спартака" сразу к двум игрокам голландского клуба. Однако москвичи приобрели пока только одного – атакующего полузащитника Гуса Тила.

После ухода Фернандо "Спартаку" нужен полузащитник оборонительного плана, каким и является капитан молодежной сборной Голландии Тён Копмайнерс. Кроме того, Гус и Тён прекрасно сыграны на поле, а вне поле являются друзьями. Приход сразу двух голландцев облегчил бы процесс их адаптации.

Однако "Алкмар" пока не горит желанием продавать Тёна. Дело в том, что летом вслед за тренером Джоном ван дер Бромом ушел в "Утрехт" опорный полузащитник Адам Махер, и роль Копмайнерса в команде заметно усилилась. Тем временем Тён Копмайнерс подписался на обновления официального сайта "Спартака". Ранее подобным образом поступил еще будучи игроком "Алкмара" Гус Тил.

Полузащитник ПСВ и сборной Голландии Пабло Росарио, которым также интересовался "Спартак", вряд ли составит компанию Гусу Тилу в Москве. 22-летний футболист продлил контракт со своим клубом, благодаря чему заметно вырос в цене.