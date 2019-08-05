Из ТЦ "Мега - Белая Дача" эвакуированы 5 тысяч человек

Из торгового центра "Мега — Белая Дача", который располагается на юго-востоке Москвы, эвакуированы пять тысяч человек. В числе эвакуированных — сто детей, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что неизвестный сообщил о минировании торгово-развлекательного центра. В данный момент помещения проверяют три кинологических расчета.

Похожий инцидент, связанный с торговым центром "Мега", был в марте 2019 года.