На Кубани легковой автомобиль попал под грузовик: погибли две человека, пострадали четверо

Вечером в понедельник, 5 августа, в Темрюкском районе Краснодарского края в результате ДТП погибли два человека и получили травмы еще четверо. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Как уточняется, авария произошла около 19:00 по московскому времени. На 7 километре автодороги "Тамань – Веселовка" 31-летний водитель грузовика, не убедился в безопасности и совершил маневр, в результате чего столкнулся с автомобилем ВАЗ 2108.

В результате столкновения погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир легкового автомобиля, еще четверо пассажиров ВАЗ были доставлены в больницу, передает агентство "Интерфакс".