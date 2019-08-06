В ДТП под Рязанью погибли шесть человек

Под Рязанью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате которого погибли шесть человек.

Как уточняется, в 5 часов утра неподалеку от населенного пункта Пичкиряево Сасовского района пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Шестерых не удалось спасти, передает агентство "Интерфакс".

В настоящее время врачи оказывают помощь семерым пострадавшим. Среди них есть ребенок.