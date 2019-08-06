С Байконура стартовала ракета "Протон-М" с военным спутником

C космодрома Байконур успешно стартовала тяжелая ракета-носитель "Протон-М". Она поднимет на орбиту спутник Минобороны РФ. Пуск состоялся в 00:56 по московскому времени.

Типа спутника не называется. Предполагается, что это – четвертый военный спутник серии "Благовест", предназначенный для связи, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ВКС.

Ракету на сопровождение приняли наземные средства ВКС. Отделение головной части с разгонным блоком "Бриз-М" прошло в штатном режиме в 01:06. В течение нескольких часов спутник будет выведен на орбиту.

Заместитель командующего космическими войсками ВКС Игорь Морозов ранее заявил, что в 2019 году состоится последний запуск военного спутника с Байконура. После этого все запуски в интересах Минобороны будут осуществляться с космодрома Плесецк.